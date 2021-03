Catania | Francesco Baldini è il nuovo allenatore | la nota ufficiale del club etneo

Leggi su mediagol

(Di venerdì 19 marzo 2021) Ribaltone in panchina in casa.La notizia era nell'aria, adesso è arrivata anche l'ufficialità: il tecnico Giuseppe Raffaele, e con lui anche il suo vice Giuseppe Leonetti, sono stati sollevati dal proprio incarico dalla dirigenza etnea. Fatale, per i due dirigenti, la sconfitta di ieri pomeriggio contro la Turris: la seconda consecutiva. A comunicarlo con unaè stata la stessa società rossazzurra. Da oggi la squadra è affidata altecnico. Di seguito ladel.Il Calciocomunica di aver affidato l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra al signor, nato a Massa il 14 marzo 1974.Dopo gli esordi da tecnico alla guida ...