Cast e personaggi di The Falcon and The Winter Soldier su Disney+ dal 19 marzo | Anthony Mackie e Sebastian Stan tornano in azione

Cast e personaggi di The Falcon and The Winter Soldier debuttano su Disney+ dal oggi, 19 marzo (qui la recensione in anteprima del pilot). Un episodio a settimana, per un totale di sei, seguendo la stessa modalità di WandaVision. Sam Wilson e Bucky Barnes, che si sono riuniti nei momenti finali di Avengers: Endgame, si alleano in un'avventura globale che mette alla prova le loro capacità e anche la loro pazienza. Decidono così di fare squadra, o meglio, di lavorare insieme. Diretta da Kari Skogland con Malcolm Spellman come capo sceneggiatore, la serie segue i due protagonisti del titolo mentre affrontano il peso lasciato dall'eredità di Captain America. A differenza di WandaVision, costruita come un puzzle con omaggi alle sitcom del passato, The Falcon and The Winter Soldier è un action thriller più tradizionale.

Ultime Notizie dalla rete : Cast personaggi Festa del papà: i 5 migliori padri delle serie tv che tutti vorremmo La sua scomparsa è legata a quella dell'attore che lo interpretava, Luke Perry , un punto di riferimento per gli attori del cast dentro e fuori dal set. Il suo è uno dei personaggi più riusciti dello ...

Otello di Giuseppe Vedi al Liceu di Barcellona Il doppio cast per il ruolo cruciale di Jago ricade sul baritono di Malaga, Carlos Álvarez , che ... ora presentata al Liceu, assume un approccio diverso al ruolo di ciascuno dei personaggi principali ...

“Màkari”: trama, cast e personaggi Tv Sorrisi e Canzoni “The Falcon and The Winter Soldier”: trama, cast e trailer Composta da 6 episodi, la nuova serie tv tratta dall’universo Marvel debutta in streaming su Disney+ il 19 marzo ...

Sky Rojo su Netflix: trama e cast della serie tv Dal creatore de La casa di carta, Álex Pina, arriva una nuova serie su Netflix: Sky Rojo, action drama tutta al femminile ...

