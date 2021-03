Caso Julie: vigili assolti da accuse di violenza sessuale (Di venerdì 19 marzo 2021) La più alta corte di Francia ha stabilito un’assoluzione dei vigili del fuoco dalle accuse di violenza sessuale nell’ambito del cosiddetto Caso Julie. I vigili erano accusati di aver violentato tra il 2008 e il 2010 una ragazza, che all’epoca dei fatti aveva tra i 13 e i 15 anni. La decisione della corte ha Leggi su periodicodaily (Di venerdì 19 marzo 2021) La più alta corte di Francia ha stabilito un’assoluzione deidel fuoco dalledinell’ambito del cosiddetto. Ierano accusati di aver violentato tra il 2008 e il 2010 una ragazza, che all’epoca dei fatti aveva tra i 13 e i 15 anni. La decisione della corte ha

