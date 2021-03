Caso AstraZeneca, le reazioni avverse agli altri vaccini. I numeri di una guerra geopolitica (Di venerdì 19 marzo 2021) Il Caso dello stop al vaccino AstraZeneca in alcuni paesi europei, cui ha fatto seguito il via libera dell’EMA che ha riavviato la campagna vaccinale, evidenzia come quella legata ai vaccini sia una dinamica non solo sociale e sanitaria, ma anche e soprattutto economica e geopolitica. C’è infatti chi si è chiesto se dietro alle evidenze che hanno finito per scalfire la fiducia nel vaccino anglo-svedese non si celi qualche manovra politica, sottolineando come reazioni avverse, di tipo simile e con percentuali paragonabili, avvengano anche per gli altri vaccini a disposizione. Correlazione o no “Il vaccino AstraZeneca è sicuro, efficace, i benefici sono superiori ai rischi ed escludiamo relazioni tra casi di trombosi” e la ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 19 marzo 2021) Ildello stop al vaccinoin alcuni paesi europei, cui ha fatto seguito il via libera dell’EMA che ha riavviato la campagna vaccinale, evidenzia come quella legata aisia una dinamica non solo sociale e sanitaria, ma anche e soprattutto economica e. C’è infatti chi si è chiesto se dietro alle evidenze che hanno finito per scalfire la fiducia nel vaccino anglo-svedese non si celi qualche manovra politica, sottolineando come, di tipo simile e con percentuali paragonabili, avvengano anche per glia disposizione. Correlazione o no “Il vaccinoè sicuro, efficace, i benefici sono superiori ai rischi ed escludiamo relazioni tra casi di trombosi” e la ...

Advertising

valigiablu : Scienza, comunicazione, politica e media: cosa ci insegna il caso AstraZeneca | @tonyscalari - troisi_licia : Pezzo esemplare e assolutamente da leggere. Scienza, comunicazione, politica e media: cosa ci insegna il caso Astra… - ilpost : Per chi se l'è persa, la diretta di @emenietti e @francescocosta sul caso #AstraZeneca si recupera qui: - soyanna72 : RT @EmmaKump: La trombosi venosa centrale si è verificata tra 4 e 16 gg dopo vaccinazione con AstraZeneca in persone tra i 20 e 50 anni.A f… - AZambo69 : RT @revneD88: Ma va? Non me l'aspettavo ?? Che dovevano dire che era pericoloso? ?? Sono morti per caso. Ovvio?? Ora che avete constatato ch… -