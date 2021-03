Casalnuovo | bimbo di tre anni precipita dal quarto piano | è gravissimo

(Di venerdì 19 marzo 2021) Dramma poco a, in via De Curtis 77. Un bambino di treto daldella sua abitazione nel parco Ciser. E’ in gravissime condizioni. Le circostanze del decesso sono ancora da chiarire. Ilsi sarebbe sporto dalla finestra L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

a70199617 : POCO FA Casalnuovo, bimbo di 3 anni precipita dal quarto piano: ricoverato in ospedale - a70199617 : RT @fanpage: Bimbo di tre anni precipita dal quarto piano nel napoletano #19marzo - giangio87 : RT @fanpage: Bimbo di tre anni precipita dal quarto piano nel napoletano #19marzo - fanpage : Bimbo di tre anni precipita dal quarto piano nel napoletano #19marzo - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie Bimbo di 3 anni cade dal quarto piano: è grave al Santobono - -

Ultime Notizie dalla rete : Casalnuovo bimbo

Era padre di un. Nel crollo di ponte Morandi ha perso la vita anche Luigi Matti Altadonna, 35 ... Gennaro Sarnataro, autotrasportatore di(Napoli), 48 anni, si occupava di trasporto di ...A Torre Del Greco positivo undi 3 anni: compagni di classe dell'asilo e insegnanti in ...Yvonne Colamarco Avellino Ileana Gengaro Atripalda Emiddio De Falco Ottaviano Alessia Marini...Bambino caduto dal balcone del quarto piano, paura a Casalnuovo per un bimbo di tre anni, trasportato al Santobono ...Un bambino di tre anni, per cause in corso di accertamento, e' precipitato dal quarto piano della propria abitazione.