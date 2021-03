Cartelle, condono sino al 2010 (e tetto a 5.000 euro), ma limite al reddito. Cosa c'è da sapere (Di venerdì 19 marzo 2021) Arriva un nuovo condono per le vecchie Cartelle esattoriali, anche se «limitato» come lo ha definito il premier Mario Draghi: dopo un lungo braccio di ferro la maxi maggioranza ha trovato... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 19 marzo 2021) Arriva un nuovoper le vecchieesattoriali, anche se «limitato» come lo ha definito il premier Mario Draghi: dopo un lungo braccio di ferro la maxi maggioranza ha trovato...

Advertising

fattoquotidiano : Cartelle esattoriali, Di Nicola: “Condono? Messaggio devastante. M5s non ceda, ottenuti milioni di voti grazie a lo… - fattoquotidiano : Cartelle esattoriali, la sottosegretaria Guerra (Leu): “Così è peggio di un condono. Vanno cancellate solo quelle d… - fattoquotidiano : Decreto Sostegni, resta il nodo cartelle. Di Nicola: “Ennesimo condono a vantaggio degli evasori. In Senato non avr… - BonoraGabriella : RT @antonellocapor2: Draghi chiaro ed efficace. Però a) qual è la relazione su condono per cartelle evase 10 anni fa e chi oggi patisce? b… - ganjamanxxx1 : RT @fattoquotidiano: Draghi: “Stralcio delle cartelle? In effetti è un condono, ma per multe di 10 anni fa. Chiaro che lo Stato non ha funz… -