Carro armato distrugge pollaio | mai successo in 50 anni Nessuno dei militari se n' era accorto | cento galline morte

Advertising

MediasetTgcom24 : Pordenone, carro armato dell'Esercito sbaglia mira e colpisce un allevamento di galline #pordenone… - fattoquotidiano : Pordenone, carro armato spara nella direzione sbagliata durante l’esercitazione: salta per aria allevamento di gall… - SkyTG24 : Pordenone, carro armato sbaglia mira: colpito allevamento di galline - DaSiracusa : RT @Denis_De_La_Fer: Abbatte un pollaio con un carro armato: il carrista aveva fatto il vaccino astra zeneca #propagandalive - famelicosa : RT @perchetendenza: #cinePordenone: Perché a Vivaro un carro armato dell'esercito impegnato in un'esercitazione di tiro ha sbagliato mira e… -

Ultime Notizie dalla rete : Carro armato

Doveva colpire un ipotetico nemico posizionato sul greto del torrente Cellina e invece il tiro di un blindato ha semidistrutto un capannone agricolo, uccidendo un centinaio di galline. E per fortuna ...È relativo all'incidente avvenuto nei giorni scorsi a Vivaro in provincia di Pordenone dove undell'Esercito, impegnato in un'esercitazione di tiro, in un poligono riservato alle Forze ...È stata creata una falsa pagina di Wikipedia, dedicata alla cosiddetta "Battaglia di Selena", salutata come una "vittoria strategica italiana". Un ...L’esercitazione dell’Esercito finisce male per cinquanta galline. L’equipaggio di un carro armato, impegnato in una esercitazione in un poligono riservato alle forze armate, ha sbagliato mira e ha col ...