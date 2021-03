Carolyn Smith chi è | carriera | problemi di salute | il marito | le curiosità sulla ballerina e coreografa che non si arrende mai

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 19 marzo 2021)nasce a Glasgow il 16 novembre 1960.e atleta sin da giovanissima, è oggi un’importante insegnante,e giudice, nonché personaggio televisivo in Italia e Gran Bretagna. Amore el’hanno portata ad avere un legame speciale col Bel Paese. Un affetto profondo, che l’ha resa un volto molto amato del piccolo schermo, seguita da molti fans in tv e su Instagram. Sul socialha saputo creare un rapporto speciale coi propri follower che la seguono anche nella sua vita privata e nella battaglia che sta portando avanti da tempo contro il tumore al seno.: laLadiinizia in ...