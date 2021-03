Carolina, Tommaso e Giacomo Merello, figli di Marcella Bella: “Scalda il cuore” (Di venerdì 19 marzo 2021) Hai mai visto i figli di Marcella Bella? Sono Giacomo, Tommaso e Carolina Merello e sono tutti bellissimi come lei. Marcella Bella è una delle artiste più amata dal pubblico nostrano. Non è difficile capirne il motivo visto che grazie alla sua bellissima voce e alle sue canzoni è riuscita a fare breccia nel cuore L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 19 marzo 2021) Hai mai visto idi? Sonoe sono tutti bellissimi come lei.è una delle artiste più amata dal pubblico nostrano. Non è difficile capirne il motivo visto che grazie alla sua bellissima voce e alle sue canzoni è riuscita a fare breccia nelL'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

carolina_chrc : RT @Anna__polly: CHIARIAMO: il #tzvip supporta Tommaso il #tzvip si è chiamato fuori dal televoto il #tzvip non ha bisogno di vincere nessu… - carolina_chrc : RT @esotestarda: Tommaso che imita la Gucci in completa sintonia con Ilary, sto amando non smettete mai mai #tzvip #isola #tommasozorzi h… - carolina_chrc : RT @Federicag2000: TOMMASO E ILARY CHE IMITANO GUCCI IN SINCRO?? #isola #tzvip #tommasozorzi - carolina_chrc : RT @103puntifelici: 'Facevamo insieme marchette: il programma” Tommaso in sottofondo: 'Sulla Salaria' #isola #tommasozorzi - carolina_chrc : RT @anachronique_: Ma è vero che Tommaso stasera è particolarmente bello??? #tzvip #isola -