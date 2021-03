Carolina Merello | chi è la bellissima figlia di Marcella Bella

Ultime Notizie dalla rete : Carolina Merello

Marcella è sposata dal 1989 con l'imprenditore milanese Mario. La coppia vive a Milano ed ha avuto tre figli. Sua figliaè praticamente identica a lei, se non fosse per i capelli ...... appena entrato come bassista nei Pooh, nel 1979 conosce l'imprenditore milanese Marioche sposerà nel 1989 e dal quale avrà tre figli: Giacomo (1980),(1991) e Tommaso (1992). In ...Tra gli ospiti di stasera nello show di Rai 1 'Canzone Segreta', anche la cantante Marcella Bella: avete mai visto sua figlia?Mario Merello, Giacomo, Carolina e Tommaso marito e figli Marcella Bella, chi sono e cosa fanno nella vita? Quarant'anni d'amore e una vita insieme ...