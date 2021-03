Caro sindaco Sala | giù le mani da Milan e Inter

Leggi su panorama

(Di venerdì 19 marzo 2021) Il botta e risposta durissimo tra ildio Beppee l'ha tolto il velo su uno scontro che da mesi si va consumando a proposito dei progetti per il nuovo stadio San Siro. Nulla di sorprendente seguendo la traiettoria della politicaese, impegnata in una lunga campagna elettorale che ha visto il primo cittadino riposizionarsi nell'area dei Verdi proprio pochi giorni prima dell'intemerata che ha scatenato la replica della proprietà cinese del club nerazzurro. Ha detto, formalmente inattaccabile: "Ci saranno 5-6 anni di lavoro, io non posso affidare un quartiere per un così lungo periodo di tempo a realtà di cui non è certa la proprietà futura". Gettando ombre sul Gruppo Suning che dal 2016 ha investito nell'oltre 700 milioni di euro e ...