Carli | “La proprietà ha voluto investire | sul mercato non c’era molta concorrenza”

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 19 marzo 2021) Marcello, ds del Parma, ha parlato così ai microfoni di SkySport a pochi minuti dal match con il Genoa: “La squadra è in crescita da qualche partita, abbiamo buttato via qualche punto anche se alla fine si prendono i punti che si meritano. La vittoria con la Roma deve darci consapevolezza che con il lavoro possiamo dire la nostra per la salvezza”. Sulle trattative per Man e Mihaila:“E’ stato undifficile, in tutti i sensi. Questa situazione ha creato un momento particolare. Laha voglia die cercare giocatori giovani, per cui ci ha dato la possibilità di prenderli, ma non era facile. Noi abbiamo sfruttato questo fattore di avere unaimportante, in un momento in cui nongrandissima”. Foto: Twitter ...