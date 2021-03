Carletto Mazzone spegne 84 candeline | Grazie a tutti per esserci sempre

Advertising

Corriere : I 10 momenti cult di Carletto Mazzone: 84 anni da eroe pop fra vittorie, liti e visioni - ilSimoPole : RT @alecsvilla: Oggi è la festa di una persona importantissima che mi ha insegnato che l'amore passa anche dalla severità,che solo amando q… - violalaviola : RT @alecsvilla: Oggi è la festa di una persona importantissima che mi ha insegnato che l'amore passa anche dalla severità,che solo amando q… - MalezMolto : RT @Corriere: I 10 momenti cult di Carletto Mazzone: 84 anni da eroe pop fra vittorie, liti e visioni - CFNFMCalcio : RT @Lega_B: ?? Tanti auguri a Carletto Mazzone che compie oggi 84 anni! Icona con i colori bianconeri dell'@ascolicalciofc, dove da giocato… -

Ultime Notizie dalla rete : Carletto Mazzone

Ascoli - "spegne 84 candeline . Oggi, 19 marzo festa del papà, è anche il compleanno deldecano degli allenatori, che ha festeggiato in famiglia ad Ascoli. E adesso che si è dato ai social ha ...Visto il numero di auguri che gli sono arrivati via social, su Facebook e Instagram, '' ha voluto ringraziare. "Grazie a tuti per gli auguri - il commento di- , grazie per esserci ...Ascoli- "Carletto" Mazzone spegne 84 candeline. Oggi, 19 marzo festa del papà, è anche il compleanno deldecano degli allenatori, che ha festeggiato in famiglia ad Ascoli. E adesso che si è dato ai soc ...Compleanno speciale per l'indimenticato allenatore Oggi, 19 marzo festa del papà, è anche il compleanno di Carlo Mazzone, decano degli allenatori, che ha festeggiato i suoi 84 anni in famiglia ad Asco ...