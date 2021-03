(Di venerdì 19 marzo 2021) Questa sera, venerdì 19 marzo 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda ladi, il nuovo show emotainment prodotto in collaborazione con Blu Yazmine. Alla conduzione Serena Rossi, artista tra le più amate nel panorama del cinema,musica etv italiana. Ma vediamo insieme lee gliAnche stasera, dalla poltrona bianca, elemento identificativo del programma, glisi godranno la “sorpresa” a loro dedicata, ignari di tutto quello che accadrà. Nelladi...

Advertising

Raiofficialnews : ??Nuovo appuntamento con #CanzoneSegreta. Ospiti di @serenarossi_com: @mikasounds, Romina Power, @OfficialCiro, Marc… - zazoomblog : Canzone segreta: anticipazioni e ospiti della seconda puntata - #Canzone #segreta: #anticipazioni - bubinoblog : GUIDA TV E TOTOSHARE 19 MARZO 2021: UN VENERDÌ TRA CANZONE SEGRETA, CIAO DARWIN E THE GOOD DOCTOR - SimonaCroisette : RT @Raiofficialnews: ??Nuovo appuntamento con #CanzoneSegreta. Ospiti di @serenarossi_com: @mikasounds, Romina Power, @OfficialCiro, Marcell… - VelvetMagIta : Serena Rossi, stasera la seconda puntata di #CanzoneSegreta: ospiti Mika e Michele Placido #VelvetMag #Velvet ???… -

Ultime Notizie dalla rete : Canzone segreta

La splendida partenopea, reduce dal successo di 'Mina Settembre', oggi al timone del programma '', in onda su Raiuno ogni venerdì, ha raccontato della storia d'amore con il collega ...RAI 1 trasmetterà, alle 21.25, la seconda puntata dello show "", il nuovo programma televisivo che si svolgerà in cinque serate e che darà spazio a forti emozioni attraverso la ...Attore, regista e sceneggiatore, Michele Placido è uno dei volti più amati e conosciuti del panorama cinematografico italiano.La seconda di cinque puntate del programma Canzone segreta, va in onda questa sera alle 21:25 su Rai1. Scopriamo chi saranno gli ospiti di Serena Rossi.