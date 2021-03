Canale 5 dedica uno speciale a Nino Manfredi: 'Cinema, tv, Musica - 100 anni fa Nino' (Di venerdì 19 marzo 2021) In occasione del centenario della nascita di Nino Manfredi , sabato 20 marzo, in seconda serata, su Canale 5, lo speciale TG5 affidato ad Anna Praderio ricorda il grande attore capace di alternare ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 19 marzo 2021) In occasione del centenario della nascita di, sabato 20 marzo, in seconda serata, su5, loTG5 affidato ad Anna Praderio ricorda il grande attore capace di alternare ...

Advertising

CronacadiRa : CLASSICA HD SI COLORA DI RAVENNA FESTIVAL Tra sabato 20 marzo e domenica 4 aprile il canale Sky dedicherà due sett… - vitodet : RT @ddo73: Un anno di #pandemia. Più di centomila morti. @TV2000it dedica una serata speciale alla memoria di chi non c'è più e alla spera… - AngeloDiSilvio3 : RT @ddo73: Un anno di #pandemia. Più di centomila morti. @TV2000it dedica una serata speciale alla memoria di chi non c'è più e alla spera… - giuliapigliucci : RT @ddo73: Un anno di #pandemia. Più di centomila morti. @TV2000it dedica una serata speciale alla memoria di chi non c'è più e alla spera… - FabioBolzetta : RT @ddo73: Un anno di #pandemia. Più di centomila morti. @TV2000it dedica una serata speciale alla memoria di chi non c'è più e alla spera… -