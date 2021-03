Can Yaman e Diletta Leotta, critiche alla giornalista: interviene Maurizio Costanzo (Di venerdì 19 marzo 2021) Can Yaman e Diletta Leotta coppia del gossip del momento. L’attore turco e la giornalista non hanno mai rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla loro relazione sebbene non manchino le indiscrezioni tra presunti anelli costosi, proposte di matrimonio e piccoli freni soprattutto da parte della Leotta. Can Yaman e Diletta Leotta: Costanzo difende la giornalista Proprio Diletta... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 19 marzo 2021) Cancoppia del gossip del momento. L’attore turco e lanon hanno mai rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla loro relazione sebbene non manchino le indiscrezioni tra presunti anelli costosi, proposte di matrimonio e piccoli freni soprattutto da parte della. Candifende laProprio... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

repubblica : 'Che Dio ci aiuti 7', confermata la nuova stagione. Can Yaman potrebbe tornare - Silvia284ever : RT @meencantasonar: Sta tornando un po' di Can Divit in questo Can Yaman.?? #CanYaman #Sandokan - _louis_sun : RT @MoreThan1D_: io??e??mia??zia??stiamo??discutendo??sul??gruppo??di??FAMIGLIA??chi??sia??piu??bello??tra??zayn??e??can??yaman??spammando?… - Giusepp16154250 : @q9HVLlBci8IXpbC @_CanYamanARG @c_ofcanyaman @CanYamanNews @bulgaria_can @vibes_bycris @MerveEKCD @lmtf0981… - ileniastylinson : RT @MoreThan1D_: io??e??mia??zia??stiamo??discutendo??sul??gruppo??di??FAMIGLIA??chi??sia??piu??bello??tra??zayn??e??can??yaman??spammando?… -