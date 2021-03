Campania | il bollettino Covid | 1 997 positivi | tasso al 10 | 8%

(Di venerdì 19 marzo 2021) L’Unità di Crisi della Regioneha diffuso ilodierno relativo a, guariti e deceduti per coronavirus.del giorno: 1.997 (*) di cui Asintomatici: 1.369 (*) Sintomatici: 628 (*) *, Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai tamponi molecolari Tamponi molecolari del giorno: 18.420 Tamponi antigenici del giorno: 3.415 ?Deceduti: 13 (**)? Totale deceduti: 4.843 Guariti: 1.205 Totale guariti: 209.805 ** 11 deceduti nelle ultime 48 ore, 2 deceduti in precedenza ma registrati ieri. ?Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 155 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*) Posti letto di degenza occupati: 1.569 * Posti lettoe Offerta ...

IlCoronavirus di oggi, 19 marzo Preoccupano i casi per abitanti Nella settimana 12 - 18 ... Le 16 Regioni con Rt puntuale sopra 1 sono: Basilicata, Calabria,, Emilia Romagna, Fvg, ......rischiano la zona rossa Ilsui contagi potrebbe essere decisivo per alcune Regioni italiane. Nella lista di quelle con il maggior grado di 'rischio' ci sono Lazio, Lombardia,, ...Sono 13 i nuovi decessi inseriti dall'Unità di crisi della Regione Campania nel bollettino odierno: di questi, 11 sono avvenuti nelle ultime 48 ore e 2 sono avvenuti in precedenza, ma sono stati ...La Regione Campania ha diffuso i dati riguardanti il Coronavirus di oggi 19 marzo attraverso un comunicato ufficiale.