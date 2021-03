Campania, appello bipartisan a Draghi per bloccare demolizioni case (Di venerdì 19 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sospendere i provvedimenti di demolizione delle abitazioni e dei manufatti abusivi su tutto il territorio nazionale fino al 31 dicembre 2021 o, in subordine, fino all’uscita dall’emergenza sanitaria. È il contenuto di una richiesta, sottoscritta da tutti i capigruppo del Consiglio regionale della Campania, da oltre cento sindaci dei Comuni di tutte le province della Campania, dai presidenti dell’Anci e dell’associazione dei comuni delle isole minori, indirizzata al premier Mario Draghi. Considerato che «la permanenza nelle proprie dimore è stata riconosciuta come uno dei più importanti strumenti di contrasto alla diffusione del virus», e tenuto conto dell’aumento dei contagi non solo in Campania ma nel resto del Paese che impone una più rigida attuazione delle misure di prevenzione ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 19 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sospendere i provvedimenti di demolizione delle abitazioni e dei manufatti abusivi su tutto il territorio nazionale fino al 31 dicembre 2021 o, in subordine, fino all’uscita dall’emergenza sanitaria. È il contenuto di una richiesta, sottoscritta da tutti i capigruppo del Consiglio regionale della, da oltre cento sindaci dei Comuni di tutte le province della, dai presidenti dell’Anci e dell’associazione dei comuni delle isole minori, indirizzata al premier Mario. Considerato che «la permanenza nelle proprie dimore è stata riconosciuta come uno dei più importanti strumenti di contrasto alla diffusione del virus», e tenuto conto dell’aumento dei contagi non solo inma nel resto del Paese che impone una più rigida attuazione delle misure di prevenzione ...

