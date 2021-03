Campania, alle 15 ripartono le vaccinazioni di AstraZeneca dopo timori e polemiche (Di venerdì 19 marzo 2021) ripartono anche in Campania le somministrazioni del vaccino AstraZeneca dopo l’ok dell’Aifa e dell’Ema. A partire dalle 15 negli hub vaccinali riprenderanno le inoculazioni del siero prodotto dall’azienda anglo-svedese finita al centro delle polemiche per alcuni casi sospetti di trombosi. Campania, riparte AstraZeneca La somministrazione era stata sospesa tre giorni fa dall’Aifa per accertamenti. L’agenzia L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 19 marzo 2021)anche inle somministrazioni del vaccinol’ok dell’Aifa e dell’Ema. A partire d15 negli hub vaccinali riprenderanno le inoculazioni del siero prodotto dall’azienda anglo-svedese finita al centro delleper alcuni casi sospetti di trombosi., riparteLa somministrazione era stata sospesa tre giorni fa dall’Aifa per accertamenti. L’agenzia L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Yogaolic : La Campania ha investito già 1 miliardo e passa x dare aiuto alle categorie investite dal problema ma ci sono decis… - infomobilitaMi : ??SEMAFORI NON OPERATIVI sabato #20marzo: dalle ore 5.30 alle ore 7.00 XXII MARZO / CORSICA / CAMPANIA / MUGELLO #Milano - fit_campania : RT @FitCisl: Appello dei sindacati alle consumatrici e ai consumatori in merito allo sciopero in @AmazonIT lunedì 22 marzo: 'Voi che riceve… - JuncoOfficial : @sonia172505 In Campania alle scorse amministrative in tante situazioni ha corso con partite e liste di cdx (notori… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: COVID - Regione Campania, De Luca in diretta su Facebook alle ore 14:45 -