Cambia la mappa dei colori: la zona bianca è già sparita (Di sabato 20 marzo 2021) Valentina Dardari Il ministro Roberto Speranza firmerà l’ordinanza in serata. Da lunedì entrerà in vigore Sardegna e Molise da lunedì prossimo, 22 marzo, passeranno in zona arancione, mentre la Campania resterà rossa. Come si legge in una nota del ministero, "il ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di regia ministero-Istituto superiore di sanità (Iss) sull'andamento di Covid-19, firmerà in serata nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da lunedì 22 marzo". La Sardegna perde la zona bianca Quindi passeranno in fascia arancione le regioni Sardegna e Molise, mentre verrà prorogata l'ordinanza in scadenza relativa alla zona rossa in Campania. Ricordiamo che la Sardegna era l’unica regione che era riuscita a diventare bianca e ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 20 marzo 2021) Valentina Dardari Il ministro Roberto Speranza firmerà l’ordinanza in serata. Da lunedì entrerà in vigore Sardegna e Molise da lunedì prossimo, 22 marzo, passeranno inarancione, mentre la Campania resterà rossa. Come si legge in una nota del ministero, "il ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di regia ministero-Istituto superiore di sanità (Iss) sull'andamento di Covid-19, firmerà in serata nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da lunedì 22 marzo". La Sardegna perde laQuindi passeranno in fascia arancione le regioni Sardegna e Molise, mentre verrà prorogata l'ordinanza in scadenza relativa allarossa in Campania. Ricordiamo che la Sardegna era l’unica regione che era riuscita a diventaree ...

