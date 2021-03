Cambi colore per due regioni: la nuova ordinanza del ministro Speranza (Di venerdì 19 marzo 2021) Una promozione (il Molise) e di un cartellino giallo, anzi arancione: la regione Sardegna passa dal colore bianco alla zona arancio. Confermata la zona rossa per la ... Leggi su today (Di venerdì 19 marzo 2021) Una promozione (il Molise) e di un cartellino giallo, anzi arancione: la regione Sardegna passa dalbianco alla zona arancio. Confermata la zona rossa per la ...

Advertising

SkyTG24 : Dopo i nuovi dati dell'Iss, per cui l'incidenza del virus sta aumentando a livello nazionale, arrivano i cambi di c… - MariaMusto19 : RT @SkyTG24: Dopo i nuovi dati dell'Iss, per cui l'incidenza del virus sta aumentando a livello nazionale, arrivano i cambi di colore con l… - corrado_soldato : I continui cambi di colore delle regioni non obbediscono ad alcuna logica sanitaria o profilattica. Sono solo modi… - Sadachbia18 : RT @SkyTG24: Dopo i nuovi dati dell'Iss, per cui l'incidenza del virus sta aumentando a livello nazionale, arrivano i cambi di colore con l… - ClaraMutschaew5 : RT @lucianoghelfi: Cambi di colore per le #Regioni da lunedì: - #Sardegna da #zonabianca a #zonaarancione -#Molise da #zonarossa a #zona… -