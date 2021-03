California: riaprono le montagne russe, ma con il divieto di urlare (Di venerdì 19 marzo 2021) Da aprile i parchi divertimento potranno riaprire, ma ci saranno alcune regole particolari come il divieto di urlare. Il tentativo di ridurre i contagi legati alla pandemia da Coronavirus si fa via via più importante. Le misure di sicurezza per evitare assembramenti e per cercare di tornare alla normalità sono sempre più stringenti, ma in L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 19 marzo 2021) Da aprile i parchi divertimento potranno riaprire, ma ci saranno alcune regole particolari come ildi. Il tentativo di ridurre i contagi legati alla pandemia da Coronavirus si fa via via più importante. Le misure di sicurezza per evitare assembramenti e per cercare di tornare alla normalità sono sempre più stringenti, ma in L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Los Angeles riapre cinema, ristoranti e palestre (contingentati) - Attualmente in 'zona rossa' (red zone), Los Angeles e la California del Sud riaprono cinema, palestre e ristoranti, ma a certe condizioni. Ingressi contingentati, fino a un massimo del 25% della capacità, in sale cinematografiche e ristoranti, con un limite ...

