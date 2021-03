Calendario Europa League 2020/2021: gironi, risultati, classifiche (Di venerdì 19 marzo 2021) Sorteggiati a Nyon, in Svizzera, i quarti di finale dell’Europa League 2020/2021: fra le 8 squadre ancora in lizza c’è anche la RomaIl sorteggio tenutosi a Nyon venerdì 19 marzo 2021 ha definito il quadro dei quarti di finale dell’Europa League 2020/2021. Con il Milan eliminato agli ottavi dal Manchester United, si sfoltisce ulteriormente la pattuglia delle italiane, con la Roma di Paulo Fonseca unica rappresentante, che dovrà vedersela in un confronto non semplice con l’Ajax di Eric Ten Haag.La terza squadra italiana partecipante, il Napoli, ha concluso la sua avventura ai sedicesimi, venendo estromesso dal Granada. Il torneo aveva preso forma venerdì 2 ottobre 2020, con il sorteggio della Fase a Gruppi, tenutosi, ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 19 marzo 2021) Sorteggiati a Nyon, in Svizzera, i quarti di finale dell’: fra le 8 squadre ancora in lizza c’è anche la RomaIl sorteggio tenutosi a Nyon venerdì 19 marzoha definito il quadro dei quarti di finale dell’. Con il Milan eliminato agli ottavi dal Manchester United, si sfoltisce ulteriormente la pattuglia delle italiane, con la Roma di Paulo Fonseca unica rappresentante, che dovrà vedersela in un confronto non semplice con l’Ajax di Eric Ten Haag.La terza squadra italiana partecipante, il Napoli, ha concluso la sua avventura ai sedicesimi, venendo estromesso dal Granada. Il torneo aveva preso forma venerdì 2 ottobre, con il sorteggio della Fase a Gruppi, tenutosi, ...

Advertising

VoceGiallorossa : ?? Gli incroci del calendario: Sassuolo, Bologna e Torino gli avversari in campionato durante i quarti di finale di… - unromanistadice : RT @ASRomaPartite: - La squadra Italiana di #UEL meno trasmessa in chiaro da Sky (2/10) - La meno considerata dalla stampa nazionale - Qu… - nicola89_E : RT @ASRomaPartite: - La squadra Italiana di #UEL meno trasmessa in chiaro da Sky (2/10) - La meno considerata dalla stampa nazionale - Qu… - Annamcamilloni : RT @ASRomaPartite: - La squadra Italiana di #UEL meno trasmessa in chiaro da Sky (2/10) - La meno considerata dalla stampa nazionale - Qu… - VoceGiallorossa : ?? Gli incroci del calendario: Sassuolo, Bologna e Torino gli avversari in campionato durante i quarti di finale di… -