Calciomercato, Nuno Mendes ha stregato l’Europa: italiane in fila (Di venerdì 19 marzo 2021) Il Calciomercato estivo inizia a farsi notare sullo sfondo della coda dei campionati europei. Tutte le società di calcio, mentre attendono di scoprire se riusciranno a centrare gli obiettivi sportivi prefissati ad inizio stagione, gettano un occhio (e forse qualcosa di più) sui calciatori più interessanti da trattare durante la bella stagione. Uno dei profili più osservati allo stato attuale è certamente Nuno Mendes, terzino sinistro portoghese che si sta mettendo in luce tra le fila di uno Sporting Lisbona che si avvia a vincere il campionato lusitano con un netto vantaggio sulle inseguitrici. Il classe 2002 ha ammaliato tutte le big d’Europa che, in sede di mercato, animeranno una vera e propria asta per accaparrarsi il gioiellino. Un’asta estiva per Nuno Mendes 19 presenze in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 19 marzo 2021) Ilestivo inizia a farsi notare sullo sfondo della coda dei campionati europei. Tutte le società di calcio, mentre attendono di scoprire se riusciranno a centrare gli obiettivi sportivi prefissati ad inizio stagione, gettano un occhio (e forse qualcosa di più) sui calciatori più interessanti da trattare durante la bella stagione. Uno dei profili più osservati allo stato attuale è certamente, terzino sinistro portoghese che si sta mettendo in luce tra ledi uno Sporting Lisbona che si avvia a vincere il campionato lusitano con un netto vantaggio sulle inseguitrici. Il classe 2002 ha ammaliato tutte le big d’Europa che, in sede di mercato, animeranno una vera e propria asta per accaparrarsi il gioiellino. Un’asta estiva per19 presenze in ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Nuno Non solo Juve e Milan in fila per Nuno Mendes Commenta per primo Nuno Mendes, terzino classe 2002 protagonista di un'annata super con lo Sporting Lisbona è finito nel mirino sia della Juventus che del Milan che lo stanno seguendo con attenzione. Secondo il Daily ...

Calciomercato Milan - Nuno Mendes un'utopia! È vicinissimo alla Premier Questo è uno dei diversi motivi per il quale il futuro di Nuno Mendes appare lontanissimo dal Milan, così come dalla Juventus e dal Napoli. Ma soprattutto, perchè c'è già un club di Premier League ...

Non solo Juve e Milan in fila per Nuno Mendes Commenta per primo Nuno Mendes, terzino classe 2002 protagonista di un’annata super con lo Sporting Lisbona è finito nel mirino sia della Juventus che del Milan che lo stanno seguendo con attenzione.

