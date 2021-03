Calciomercato Milan – Dalla Spagna | c’è l’affondo per il terzino | News

Advertising

PianetaMilan : - ninoBertolino : RT @calciomercatoit: #Milan, il punto sulle mosse di mercato: dal rinnovo di #Donnarumma al dopo #Ibrahimovic ?? #CMITmercato https://t.co… - calciomercatoit : #Milan, il punto sulle mosse di mercato: dal rinnovo di #Donnarumma al dopo #Ibrahimovic ?? #CMITmercato - ciccionocera00s : @CapitanBergomi Con questo milan prendo sarri. Idoneo per il nostro progetto, abile coi giovani, non fa particolari… - sportli26181512 : Serie A: Roma-Napoli, sfida Champions da tripla. Fiorentina-Milan, quote rossonere. La 28esima giornata: La Roma e… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

Commenta per primo Secondo quanto riportato da Tuttosport la Juventus non ha abbandonato del tutto l'idea di portare in bianconero Gigio Donnarumma , ma il portiere, per ora, ha dato priorità alla ...Un girone fa finì 2 - 0 per il: lo stesso punteggio a favore degli uomini di Pioli paga 10 volte la posta giocata. Ibrahimovic vuole tornare al gol in campionato, che manca dalla doppietta al ...Eriksen ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di DAZN: le dichiarazioni del centrocampista sulla sua esperienza all'Inter.Dopo l'eliminazione subita per mano del Manchester United in Europa League, l'attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic ha parlato anche della lotta Scudetto: "Il campionato non ...