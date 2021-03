Calciomercato Lazio: addio in vista per Muriqi. La situazione (Di venerdì 19 marzo 2021) Mercato Lazio, estimatori in Premier League per Muriqi: il centravanti non ha ancora convinto in biancoceleste, potrebbe partire in estate Vedat Muriqi ha davanti a sè 11 partite per convincere la Lazio. Il centravanti non è riuscito ancora ad imporsi, mancando anche l’ultima chance concessa da Inzaghi contro il Bayern Monaco. Come ricorda il Corriere della Sera, la società ha investito moltissimo su di lui, ma i frutti raccolti non sono aderenti con le aspettative estive. Prima del suo arrivo in Serie A, Muriqi era seguito in Premier League, dove ha ancora qualche estimatore. CONTINUA A LEGGERE SU LazioNEWS24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 19 marzo 2021) Mercato, estimatori in Premier League per: il centravanti non ha ancora convinto in biancoceleste, potrebbe partire in estate Vedatha davanti a sè 11 partite per convincere la. Il centravanti non è riuscito ancora ad imporsi, mancando anche l’ultima chance concessa da Inzaghi contro il Bayern Monaco. Come ricorda il Corriere della Sera, la società ha investito moltissimo su di lui, ma i frutti raccolti non sono aderenti con le aspettative estive. Prima del suo arrivo in Serie A,era seguito in Premier League, dove ha ancora qualche estimatore. CONTINUA A LEGGERE SUNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

Advertising

Lleida21 : RT @Fantacalcio: Calciomercato Lazio, interesse per Gravenberch dell'Ajax: i dettagli - sportli26181512 : Lazio, già tempo di tattica a Formello: Lazzari in campo, Fares no: Lazio già in campo stamani. Appuntamento alle o… - LazionewsEu : Calciomercato, Muriqi potrebbe partire a fine stagione #Lazio #LazioNews #SSLazio #LazioNewseu #Muriqi - _Lodetti_ : @FrancescaMarbly @Gazzetta_it Comunque basta informarsi e si vede che ci sono nomi e cognomi e non un fantomatico p… - oscarvalle1984 : RT @cmdotcom: Caso tamponi #Lazio, parla #DiRosa, il testimone dell'Asl Roma 1: 'Mai autorizzato Immobile, non avevo i documenti...' https:… -