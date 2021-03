Calciomercato Juventus, blitz a Londra: doppio colpo da urlo (Di venerdì 19 marzo 2021) La Juventus continua a lavorare sul Calciomercato, in vista della prossima stagione. Dopo la deludente stagione, i bianconeri cercheranno un pronto riscatto. La stagione 2020-21 non è stata di certo esaltante per la Juventus, che è uscita agli ottavi di Champions League e adesso è attualmente in gioco solamente per la conquista del campioanto e L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 19 marzo 2021) Lacontinua a lavorare sul, in vista della prossima stagione. Dopo la deludente stagione, i bianconeri cercheranno un pronto riscatto. La stagione 2020-21 non è stata di certo esaltante per la, che è uscita agli ottavi di Champions League e adesso è attualmente in gioco solamente per la conquista del campioanto e L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

gilnar76 : Italiane in Europa: resta solo ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - gilnar76 : Pirlo cala il poker d’assi: le c ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - gilnar76 : Oddo sentenzia: «La #Juve ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - gilnar76 : Inzaghi pensa alla mossa ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - Alessan74809959 : Svendere #Dybala per 55 milioni al Chelsea che per quegli scarpari di #Havertz e #Werner hanno speso 135 milioni mi… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus C'era una volta Spillo Altobelli Dopo una sola stagione con la Juventus, Spillo ormai svincolato decide di iniziare una nuova esperienza nell'Ascoli ma a causa di un mancato accordo con la società marchigiana, non riesce a giocare ...

Napoli, calciomercato: occhi puntati sul terzino del Liverpool Kostantinos Tsimikas PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Jorginho, l'agente allontana la Juventus: "Non è l'uomo giusto per loro" Ivan Zazzaroni: "Rinvio giusto, il Napoli poteva farlo. La Roma ha torto" ...

Calciomercato Juventus, tutti d’accordo | Addio a fine stagione CalcioMercato.it Juventus, iniziata la pianificazione del futuro. Primo nodo: Paratici I processi dopo l'eliminazione sono stati sospesi in attesa che termini il campionato. Agnelli farà la nuova Juventus. Che fa Paratici?

Calciomercato Juventus, blitz a Londra: doppio colpo da urlo La Juventus continua a lavorare sul calciomercato, in vista della prossima stagione. Dopo la deludente stagione, i bianconeri cercheranno un pronto riscatto ...

Dopo una sola stagione con la, Spillo ormai svincolato decide di iniziare una nuova esperienza nell'Ascoli ma a causa di un mancato accordo con la società marchigiana, non riesce a giocare ...PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Jorginho, l'agente allontana la: "Non è l'uomo giusto per loro" Ivan Zazzaroni: "Rinvio giusto, il Napoli poteva farlo. La Roma ha torto" ...I processi dopo l'eliminazione sono stati sospesi in attesa che termini il campionato. Agnelli farà la nuova Juventus. Che fa Paratici?La Juventus continua a lavorare sul calciomercato, in vista della prossima stagione. Dopo la deludente stagione, i bianconeri cercheranno un pronto riscatto ...