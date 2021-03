Calcio: Romania punta al 25% di spettatori per gli Europei (Di venerdì 19 marzo 2021) Budapest, 19 mar. (Adnkronos) - La Romania sta valutando la possibilità di consentire ai tifosi di partecipare alle partite di Euro 2020 giocate a Bucarest durante la pandemia di coronavirus. Lo ha detto il ministro dello sport nazionale. Il ministro Eduard Novak ha detto alle emittenti Digisport che avrebbe chiesto al primo ministro Florin Citu di emanare un decreto che consentisse l'ingresso del 20-25% della capacità dello stadio ai tifosi. "Bucarest verrà cancellato dalla lista dei paesi padroni di casa se il nostro piano non funzionasse e non avessimo spettatori", ha detto Novak. Aleksander Ceferin, presidente dell'Uefa, ha recentemente escluso gli Europei a porte chiuse. La Uefa ha affermato che non escluderebbe automaticamente le città in cui le regole del coronavirus non consentissero ai fan di partecipare, ma che sarebbe ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) Budapest, 19 mar. (Adnkronos) - Lasta valutando la possibilità di consentire ai tifosi di partecipare alle partite di Euro 2020 giocate a Bucarest durante la pandemia di coronavirus. Lo ha detto il ministro dello sport nazionale. Il ministro Eduard Novak ha detto alle emittenti Digisport che avrebbe chiesto al primo ministro Florin Citu di emanare un decreto che consentisse l'ingresso del 20-25% della capacità dello stadio ai tifosi. "Bucarest verrà cancellato dalla lista dei paesi padroni di casa se il nostro piano non funzionasse e non avessimo", ha detto Novak. Aleksander Ceferin, presidente dell'Uefa, ha recentemente escluso glia porte chiuse. La Uefa ha affermato che non escluderebbe automaticamente le città in cui le regole del coronavirus non consentissero ai fan di partecipare, ma che sarebbe ...

