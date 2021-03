(Di venerdì 19 marzo 2021) Londra, 19 mar. (Adnkronos/dpa) - Ilha annunciato di aver raggiunto un accordo quinquennale conper diventare il principaledelladalla prossima stagione. Ladisostituirà la casa automobilistica Chevrolet, che è stato il principaledidal 2014. L'amministratore delegato delloRichard Arnold ha dichiarato: "Siamo estremamente orgogliosi di stabilire questa partnership con una dellediglobali più entusiasmanti e dinamiche. La capacità di connettersi e collaborare non è mai stata così importante per il mondo e per la nostra community di 1,1 miliardi di fan e follower. Non vediamo l'ora di ...

SkySport : ?? EUROPA LEAGUE ? ?? LE 8 QUALIFICATE AI QUARTI DI FINALE ? ?? AJAX ?? ARSENAL ?? DINAMO ZAGABRIA ?? GRANADA ?? MANCHESTE… - Gazzetta_it : Ecco perché la #PremierLeague batte sempre la #SerieA. E poi punto sull'Arsenal e una storia incredibile dall'Afric… - Gazzetta_it : #Milan, #Ibrahimovic punta il Manchester Utd: accelera a Milanello per tornare giovedì - TV7Benevento : Calcio: Manchester United, nuovo sponsor di maglia da 55 mln, società software TeamViewer... - GianniVaretto : RT @Gazzetta_it: Ecco perché la #PremierLeague batte sempre la #SerieA. E poi punto sull'Arsenal e una storia incredibile dall'Africa... As… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Manchester

MILANO - I l tecnico del Milan Stefano Pioli ha spiegato la reazione avuta ieri sera al termine della partita persa contro ilUnited : " Mi spiace per la reazione che ho avuto, non capiterà più. A Solskjaer ho fatto i complimenti, ero arrabbiato con il suo assistente ". Il tecnico rossonero, dopo il fischio finale,...... rimediata nell'andata degli ottavi di finale di Europa League contro ilUnited. 'L'intervento in artroscopia - scrive il club in una nota - , effettuato presso la clinica La Madonnina dal ...Londra, 19 mar. (Adnkronos/dpa) – Il Manchester United ha annunciato di aver raggiunto un accordo quinquennale con TeamViewer per diventare il principale sponsor della maglia dalla prossima stagione.Il Milan, che dal primo minuto hanno puntato su Samu Castillejo, potrebbe lasciar andare il giocatore spagnolo ...