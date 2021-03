Calcio, Kudela accusato di razzismo e picchiato a sangue dai giocatori dei Rangers (Di venerdì 19 marzo 2021) Glasgow, 19 mar – Violenza e razzismo, si, ma nessuna “violenza razzista”: vittima di un’aggresione è il giocatore Ondrej Kudela dello Slavia Praga, che, dopo il match con i Rangers Glasgow in Europa League sarebbe stato aggredito fisicamente dai giocatori del team scozzese perché accusato di razzismo. Kudela picchiato a sangue Il difensore dello Slavia Praga Ondrej Kudela sarebbe stato infatti aggredito a calci e pugni nonché lasciato sanguinante nel tunnel che porta agli spogliatoi dal campo. Tutto questo a opera di alcuni calciatori dei Rangers, che accusavano il collega di razzismo nei confronti del compagno di squadra dei Rangers Glen Kamara. Secondo i portavoce ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 19 marzo 2021) Glasgow, 19 mar – Violenza e, si, ma nessuna “violenza razzista”: vittima di un’aggresione è il giocatore Ondrejdello Slavia Praga, che, dopo il match con iGlasgow in Europa League sarebbe stato aggredito fisicamente daidel team scozzese perchédiIl difensore dello Slavia Praga Ondrejsarebbe stato infatti aggredito a calci e pugni nonché lasciato sanguinante nel tunnel che porta agli spogliatoi dal campo. Tutto questo a opera di alcuni calciatori dei, che accusavano il collega dinei confronti del compagno di squadra deiGlen Kamara. Secondo i portavoce ...

