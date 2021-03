Calcio: Figc, c'è ok per la ripresa dei campionati Regionali (Di venerdì 19 marzo 2021) Roma, 19 mar. (Adnkronos) - La Figc ha trasmesso al Coni, che ha riconosciuto il "preminente interesse nazionale", i calendari per la ripresa delle competizioni di Eccellenza e di Serie C/C1 di Calcio a Cinque maschile e di Eccellenza e Serie C/C1 di Calcio a Cinque femminile. Preso atto della documentazione ricevuta dalla Lega Nazionale Dilettanti nella giornata di ieri e di oggi, il presidente della Figc Gabriele Gravina ha riscontrato i presupposti segnalati nella precedente comunicazione e condiviso alcune richieste di deroga avanzate dai Comitati Regionali. A tali competizioni, compresa la ripresa degli allenamenti collettivi, si applica il protocollo sanitario in vigore per i campionati nazionali della Lnd e del Settore Giovanile e Scolastico. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) Roma, 19 mar. (Adnkronos) - Laha trasmesso al Coni, che ha riconosciuto il "preminente interesse nazionale", i calendari per ladelle competizioni di Eccellenza e di Serie C/C1 dia Cinque maschile e di Eccellenza e Serie C/C1 dia Cinque femminile. Preso atto della documentazione ricevuta dalla Lega Nazionale Dilettanti nella giornata di ieri e di oggi, il presidente dellaGabriele Gravina ha riscontrato i presupposti segnalati nella precedente comunicazione e condiviso alcune richieste di deroga avanzate dai Comitati. A tali competizioni, compresa ladegli allenamenti collettivi, si applica il protocollo sanitario in vigore per inazionali della Lnd e del Settore Giovanile e Scolastico.

