Calcio: al Parma non basta il ritorno al gol in Serie A di Pellè. Scamacca espugna il Tardini con le prime reti in maglia Genoa del 2021 (Di sabato 20 marzo 2021) Il Parma subisce una sconfitta pesantissima in chiave salvezza nell’anticipo della 28a giornata di Serie A 2020-2021. A espugnare il Tardini è il Genoa, con un 1-2 nel segno del ritorno al gol sotto vesti diverse: Graziano Pellè da una parte (9 anni dopo l’ultimo in A) e Scamacca dall’altra (non realizzava da fine 2020). Il primo tempo vede le due squadre cercare di colpirsi a ripetizione nel primo quarto d’ora, con buona occasione capitata tra i piedi di Man al 10? e tiro debole bloccato da Perin. Al 16? il gol di Pellè, anzi una meraviglia: rovesciata su sponda di testa di Kucka e per il portiere avversario non c’è nulla da fare. Questo momento lo aspettava da 9 anni abbondanti, 3379 giorni. Il Parma ... Leggi su oasport (Di sabato 20 marzo 2021) Ilsubisce una sconfitta pesantissima in chiave salvezza nell’anticipo della 28a giornata diA 2020-. Are ilè il, con un 1-2 nel segno delal gol sotto vesti diverse: Grazianoda una parte (9 anni dopo l’ultimo in A) edall’altra (non realizzava da fine 2020). Il primo tempo vede le due squadre cercare di colpirsi a ripetizione nel primo quarto d’ora, con buona occasione capitata tra i piedi di Man al 10? e tiro debole bloccato da Perin. Al 16? il gol di, anzi una meraviglia: rovesciata su sponda di testa di Kucka e per il portiere avversario non c’è nulla da fare. Questo momento lo aspettava da 9 anni abbondanti, 3379 giorni. Il...

