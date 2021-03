Cagliari. Nei negozi del centro in vendita le uova della ricerca AIL contro la leucemia (Di venerdì 19 marzo 2021) Per tutto il mese di marzo chiunque potrà contribuire con 12 euro. L’assessore Sorgia: “Importante raccolta solidale e segno dell’impegno civile da parte dei commercianti”.Nei negozi del centro di Cagliari in vendita le uova della ricerca AIL contro la leucemia “Dentro un Uovo di Pasqua AIL c’è molto di più di una semplice sorpresa. C’è il sostegno alla ricerca e ad oltre 221 studi scientifici ogni anno, il finanziamento di borse studio per giovani ricercatori e di 136 Centri Ematologici in tutta Italia. Ci sono i sogni di migliaia di pazienti che tu puoi aiutarci a realizzare”. A far proprie le parole scelte e stampate sul sito internet dell’Associazione Italiana contro Leucemie ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 19 marzo 2021) Per tutto il mese di marzo chiunque potrà contribuire con 12 euro. L’assessore Sorgia: “Importante raccolta solidale e segno dell’impegno civile da parte dei commercianti”.NeideldiinleAILla“Dentro un Uovo di Pasqua AIL c’è molto di più di una semplice sorpresa. C’è il sostegno allae ad oltre 221 studi scientifici ogni anno, il finanziamento di borse studio per giovanitori e di 136 Centri Ematologici in tutta Italia. Ci sono i sogni di migliaia di pazienti che tu puoi aiutarci a realizzare”. A far proprie le parole scelte e stampate sul sito internet dell’Associazione ItalianaLeucemie ...

Laprimapagina : #Cagliari Nei negozi del centro in vendita le uova della ricerca #AIL contro la leucemia - UnioneSarda : #Sardegna - Munizioni e una moto rubata nell'azienda, nei guai imprenditore agricolo di #Sardara - Salvo_Volpe17 : @AxxMassimo Ormai il modus è: scrivere boiate, prendersi un pò di merda e rispondere dicendo che era ironia. Senti… - Alessan10191419 : @FBiasin In Italia gli arbitri sono incredibili ... spero per il calcio Italiano che la clamorosa decisione presa a… - UnioneSarda : #Sardegna - #Villasor: palestra aperta con 12 persone che si allenano, nei guai la titolare -