Butragueno | “Real e Liverpool squadre storiche Saranno delle sfide emozionanti”

(Di venerdì 19 marzo 2021) Emilio, dirigente delMadrid, ai canali ufficiali del club spagnolo ha così commentato il sorteggio contro ilai quarti di finale di Champions League: “Siamo due, due società che hanno giocato un ruolo fondamentale nella crescita di questa competizione.dueentusiasmanti per tutto, avremo dinanzi a noi una squadra molto pericolosa nonostante in questo momento almanchino giocatori importante. Quello dei reds è un gruppo molto competitivo, giocano con una intensità molto alta. Dovremo dare il massimo, i nostri giocatori hanno grande esperienza per questo tipo di partite”. Foto: Marca L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Il collega Bucchioni a TMW: "Si sta lavorando per riportare Cristiano Ronaldo al Real Madrid e questo credo che ormai sia assodato. L'ultima conferma è arrivata proprio ieri ..."