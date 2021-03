Buona festa del papà, anche a quelli costretti a stare lontani dai propri figli (Di venerdì 19 marzo 2021) Oggi, 19 Marzo, si festeggia la festa del papà. E’ una ricorrenza che va avanti da molti anni, in cui i bambini portano i lavoretti fatti a scuola e i figli si ricongiungono ai genitori, ma purtroppo non è sempre così. La realtà di padri lontani In un giorno così speciale, per molti papà la realtà è ben diversa. Basti pensare ai padri separati, o anche solo a quelli che non possono vedere i loro figli e non li vedono da mesi a causa della pandemia in corso. Tuttavia, ogni papà, dovrebbe pensare al 19 Marzo come un giorno speciale, una ricorrenza di padri e figli che si incontrano, ma, come già detto, non è sempre così. Pensiamo alla storia di M., ad esempio, che abbiamo raccontato poco tempo fa. Lui non vedeva da quasi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 19 marzo 2021) Oggi, 19 Marzo, si festeggia ladel. E’ una ricorrenza che va avanti da molti anni, in cui i bambini portano i lavoretti fatti a scuola e isi ricongiungono ai genitori, ma purtroppo non è sempre così. La realtà di padriIn un giorno così speciale, per moltila realtà è ben diversa. Basti pensare ai padri separati, osolo ache non possono vedere i loroe non li vedono da mesi a causa della pandemia in corso. Tuttavia, ogni, dovrebbe pensare al 19 Marzo come un giorno speciale, una ricorrenza di padri eche si incontrano, ma, come già detto, non è sempre così. Pensiamo alla storia di M., ad esempio, che abbiamo raccontato poco tempo fa. Lui non vedeva da quasi ...

Advertising

teatrolafenice : ???? Il 17 marzo 1861 fu proclamata l'Unità d'Italia. Sono passati 160 anni! Il nostro Inno e i nostri colori per ric… - rusembitaly : Buona festa dell’Unità d’Italia! ???? #17marzo #160anni - _Carabinieri_ : Ci prendiamo cura di chi ha bisogno come un padre fa con i suoi figli, perché per noi questo vuol dire far parte di… - butwhy5 : RT @_Carabinieri_: Ci prendiamo cura di chi ha bisogno come un padre fa con i suoi figli, perché per noi questo vuol dire far parte di una… - SiulpNazionale : RT @AmedeoLandino: #19marzo #festadelpapa #SanGiuseppe Assaporate ogni istante in cui si possa dire auguri ad una persona speciale. Sono… -