Bundesliga: vince il Lipsia grazie a Sabitzer, Bayern Monaco a -1

Bundesliga: grazie ad un gol di Marcel Sabitzer il Lipsia ha vinto in trasferta per 1-0 sul campo dell'Arminia Bielefeld portandosi a -1 dalla vetta. La squadra di Hansi Flick, reduce dalla vittoria sulla Lazio nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, sarà impegnata domani pomeriggio alle 15.30 quando affronterà lo Stoccarda in casa all'Allianz Arena.

