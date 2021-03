Bundesliga, il Lipsia vince e si riporta a meno uno dal Bayern (Di venerdì 19 marzo 2021) BIELEFELD (GERMANIA) - Il Lipsia batte l'Arminia Bielefeld e continua la rincorsa al Bayern Monaco . Gli uomini di Nagelsmann si impongono grazie al gol di Sabitzer ad inizio ripresa e si riportano a ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 19 marzo 2021) BIELEFELD (GERMANIA) - Ilbatte l'Arminia Bielefeld e continua la rincorsa alMonaco . Gli uomini di Nagelsmann si impongono grazie al gol di Sabitzer ad inizio ripresa e sino a ...

Ultime Notizie dalla rete : Bundesliga Lipsia Bundesliga, il Lipsia vince e si riporta a meno uno dal Bayern BIELEFELD (GERMANIA) - Il Lipsia batte l'Arminia Bielefeld e continua la rincorsa al Bayern Monaco . Gli uomini di Nagelsmann si impongono grazie al gol di Sabitzer ad inizio ripresa e si riportano a meno uno in classifica dai ...

Garics: "Al Napoli servirebbero più Insigne. Bundesliga più spettacolare della Serie A' In Austria e Germania, per le difficoltà che ci sono in Italia, non apprezzano la Serie A e anche per questo il ragazzo ha scelto il Lipsia. La Bundesliga non ha lo stessa difficoltà del campionato ...

Lipsia, ostacolo Arminia con vista Bayern. Schalke-Gladbach, duello tra deluse La Gazzetta dello Sport Bundesliga: il Lipsia vince in casa dell'Arminia Come la Liga stenta, la Bundesliga e' in piena salute. E' in fuga il Bayern ma c'e' un gruppo di avversarie toste che inseguono bellicose. I bavaresi ospitano lo Stoccarda, tornato a centroclassifica ...

Bundesliga: il Lipsia sbanca Bielefeld e va a -1 dal Bayern capolista Basta una rete di Sabitzer a inizio ripresa per consolidare il secondo posto e portarsi a contatto con i bavaresi ...

