Brych | gestione di gara buona | lascia giocare molto Tra gli inglesi delude Rashford | bene Henderson

(Di venerdì 19 marzo 2021) Arbitro6. Non sanziona, giustamente, al minuto 20 la chiusura di Tomori su James: il fallo non c'è, è bravo l'ex Chelsea ad entrare in modo pulito. Giusta anche l'ammonizione a Kalulu per la ...

Finisce agli ottavi di finale l'avventura in Europa League del Milan, piegato – dopo l'1-1 di una settima fa all'Old Trafford – da un gol di Pogba che appena entrato a inizio ripresa ha freddato Donna ...Milan-ManchesterUnited 0-1, ci pensa Pogba: Tabellino e Highlights. Il francese entra nella ripresa e buca la difesa rossonera.