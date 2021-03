Brittany Murphy: esce la docuserie sulla misteriosa morte dell'attrice americana (Di venerdì 19 marzo 2021) Il caso della scomparsa della nota attrice e cantante Brittany Murphy verrà ritrattato nella docuserie HBO Max prodotta da Blumhouse Television e Pyramid Productions. Lo show verrà diviso in due parti e alla conduzione dell'evento speciale dedicato all'attrice ci sarà Cynthia Hill. Ecco la serie sulla vita di Brittany Murphy: l'attrice e diva di Hollywood scomparsa all'età di 32 anni La docuserie non ha ancora un titolo ufficiale, ma approfondirà quello che non è mai stato detto della vita di Brittany Murphy: la carriera e le circostanze misteriose della sua tragica morte, avvenuta ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 19 marzo 2021) Il casoa scomparsaa notae cantanteverrà ritrattato nellaHBO Max prodotta da Blumhouse Television e Pyramid Productions. Lo show verrà diviso in due parti e alla conduzione'evento speciale dedicato all'ci sarà Cynthia Hill. Ecco la serievita di: l'e diva di Hollywood scomparsa all'età di 32 anni Lanon ha ancora un titolo ufficiale, ma approfondirà quello che non è mai stato dettoa vita di: la carriera e le circostanze misteriosea sua tragica, avvenuta ...

Advertising

RollingStoneita : HBO produrrà un documentario sulla carriera e sulla misteriosa morte di Brittany Murphy: «Vogliamo raccontare come… - SkyTG24 : Brittany Murphy, in produzione un documentario sulla sua vita - flamanc24 : RT @RollingStoneita: HBO produrrà un documentario sulla carriera e sulla misteriosa morte di Brittany Murphy: «Vogliamo raccontare come son… - AnujUnknown : RT @RollingStoneita: HBO produrrà un documentario sulla carriera e sulla misteriosa morte di Brittany Murphy: «Vogliamo raccontare come son… - ubiqua : RT @badtasteit: #BrittanyMurphy: un documentario racconterà la tragica morte dell'attrice -