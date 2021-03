Brighton & Hove Albion – Newcastle United 20 marzo 2021 ore 20 (Di sabato 20 marzo 2021) Il difensore del Brighton Dan Burn potrebbe essere in forma nonostante sia stato sostituito con un tendine del ginocchio stretto durante la vittoria dello scorso fine settimana sul Southampton. Il centrocampista del Newcastle Miguel Almiron potrebbe essere presente all’incontro Brighton & Hove Albion – Newcastle United dopo due giornate di assenza a causa di un infortunio al ginocchio. Restano fuori per infortuni Allan Saint-Maximin e Callum Wilson, ma quest’ultimo dovrebbe essere a disposizione subito dopo la sosta per la nazionale. Brighton & Hove Albion – Newcastle United a che punto sono le due squadre? Il Brighton ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 20 marzo 2021) Il difensore delDan Burn potrebbe essere in forma nonostante sia stato sostituito con un tendine del ginocchio stretto durante la vittoria dello scorso fine settimana sul Southampton. Il centrocampista delMiguel Almiron potrebbe essere presente all’incontrodopo due giornate di assenza a causa di un infortunio al ginocchio. Restano fuori per infortuni Allan Saint-Maximin e Callum Wilson, ma quest’ultimo dovrebbe essere a disposizione subito dopo la sosta per la nazionale.a che punto sono le due squadre? Il...

