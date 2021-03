Breve storia delle vaccinazioni di massa nel mondo | in foto

Leggi su wired

(Di venerdì 19 marzo 2021) La scoperta della vaccinazione, intesa come tecnica per sconfiggere le malattie infettive, si deve al medico e naturalista britannico Edward Jenner (1746-1823), che in Inghilterra alla fine del Settecento si dedicò alla battaglia contro il vaiolo. In Italia fu il medico della Repubblica Cisalpina Luigi Sacco, primario dell’Ospedale maggiore di Milano, a vaccinare nel 1799 per la prima volta se stesso e cinque bambini contro la medesima malattia infettiva: la tecnica venne poi applicata su larga scala, tanto che i vaccinati del Regno d’Italia giunsero a un milione e mezzo nel giro di pochi anni, riducendo drasticamente la mortalità da vaiolo nel nostro proto-paese. Nei due secoli successivi sono state diverse le scoperte in ambito medico-scientifico che hanno permesso di inoculare sieri in tutto il globo, per contrastare vari tipi di epidemie: dalla difterite al tetano, passando per la ...