Brasile, Corte d’Appello dà ragione al governo Bolsonaro: “Legittimo commemorare il golpe del ’64”. Opposizione: “Era una dittatura” (Di venerdì 19 marzo 2021) Il prossimo 31 marzo in Brasile potranno legalmente tenersi commemorazioni dell’evento considerato dal governo Bolsonaro come “pietra miliare della democrazia brasiliana”: il colpo di stato militare che cancellò i diritti democratici fino al 1985. La Corte di appello federale (Trf 5a Regione) ha infatti accolto un ricorso del governo in cui si rivendicava il mantenimento della validità di una circolare del ministero della Difesa dello scorso anno in cui il ministro Fernando Azevedo e Silva istituiva quella del 31 marzo come giornata commemorativa del golpe del ‘64. Per il giudice di secondo grado Rogerio Fialho Moreira “la pubblicazione non offende i postulati dello stato di diritto democratico né i valori costituzionali della separazione dei poteri o della libertà”. In base a questa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) Il prossimo 31 marzo inpotranno legalmente tenersi commemorazioni dell’evento considerato dalcome “pietra miliare della democrazia brasiliana”: il colpo di stato militare che cancellò i diritti democratici fino al 1985. Ladi appello federale (Trf 5a Regione) ha infatti accolto un ricorso delin cui si rivendicava il mantenimento della validità di una circolare del ministero della Difesa dello scorso anno in cui il ministro Fernando Azevedo e Silva istituiva quella del 31 marzo come giornata commemorativa deldel ‘64. Per il giudice di secondo grado Rogerio Fialho Moreira “la pubblicazione non offende i postulati dello stato di diritto democratico né i valori costituzionali della separazione dei poteri o della libertà”. In base a questa ...

Advertising

HuffPostItalia : In Brasile 2.724 morti, ma Bolsonaro ricorre alla Corte Suprema contro lockdown - SeixasRaul1 : RT @EnricoLetta: Annullate in Corte Suprema le condanne a ?@LulaOficial?. Felice per lui, felice per il Brasile. #Lula #Giustizia https://t… - ACriadoraDoCeu : RT @EnricoLetta: Annullate in Corte Suprema le condanne a ?@LulaOficial?. Felice per lui, felice per il Brasile. #Lula #Giustizia https://t… - EukenFerran : RT @EnricoLetta: Annullate in Corte Suprema le condanne a ?@LulaOficial?. Felice per lui, felice per il Brasile. #Lula #Giustizia https://t… - BeltramoPaolo : Proprio un incapace assoluto e profondamente cattivo In Brasile 2.724 morti, ma Bolsonaro ricorre alla Corte Supre… -