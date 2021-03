Borsa: Wall Street chiude mista, Dow 30 -0,71% (Di venerdì 19 marzo 2021) Milano, 19 mar. (Adnkronos) - Wall Street chiude l'ultima seduta della settima con gli indici misti. Il Dow Jones Industrial segna una flessione dello 0,71% a 32.627 e il Nasdaq un rialzo dello 0,76% a 13,215 punti. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) Milano, 19 mar. (Adnkronos) -l'ultima seduta della settima con gli indici misti. Il Dow Jones Industrial segna una flessione dello 0,71% a 32.627 e il Nasdaq un rialzo dello 0,76% a 13,215 punti.

