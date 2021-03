Bonus da 3mila euro | decreto sostegni | ecco a chi spetta l’aiuto del governo

(Di venerdì 19 marzo 2021) Si torna a parlare, finalmente, di ristori. Ilche ilsi appresta ad approvare nel Consiglio dei Ministri convocato alle 15 di venerdì 19 marzo prevede nuovi aiuti per professionisti e partite iva tra cui untrimestrale di 3 mila: a chie come ottenerlo? Le somme stanziate dall’esecutivo dovrebbero arrivare ad una platea di 800 mila professionisti iscritti alle gestioni separate delle diverse Casse previdenziali e a 3 milioni di piccole e medie imprese. Gli aiuti dovrebbero andare da un minimo di 1.000per le persone fisiche, a 3 milaper le partite Iva fino a un massimo 150 milaper le imprese con 5 fasce percentuali in base al reddito.Ma andiamole a vedere nel dettaglio: ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bonus 3mila

Sky Tg24

A fine aprile dovrebbe arrivare anche ilper le partite Iva . Si tratta di un indennizzo di ... Per il primo trimestre, dunque, si tratta di un 'sostegno' dieuro Per gli autonomi arriverà ......dei criteri basati sulle "perdite" di fatturato A fine aprile dovrebbe arrivare anche il... Per il primo trimestre, dunque, si tratta di un 'sostegno' dieuro Per le piccole imprese e ...Esempio pratico: se un’attività è passata da 120 mila euro a 60 causa Covid-19, significa che c’è stata una perdita mensile per 5 mila euro. Questa andrà moltiplicata per due e andrà applicato il 30%.Bonus di 3 mila euro per le partite iva e aiuti per le imprese più colpite dalle chiusure: i ristori previsti dal Decreto Sostegni.