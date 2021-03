Bonus a famiglie indigenti prima di Pasqua, l’annuncio del Comune di Napoli: chi ne ha diritto (Di venerdì 19 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLa Giunta comunale di Napoli, su proposta dell’assessore alle Politiche Sociali Annamaria Palmieri, ha approvato con un atto deliberativo l’individuazione dei criteri per l’erogazione di un ulteriore contributo a seguito di economie del Bonus di solidarietà alimentare erogato lo scorso dicembre in attuazione del Decreto legge 23 novembre 2020, n. 154. Auspicando e aspettando che il Governo stanzi nuove risorse a sostegno della povertà delle famiglie che possano consentire di dare risposte più ampie e generalizzate , la Giunta ha deliberato la redistribuzione delle economie ai nuclei familiari più poveri inseriti già tra i 37.000 destinatari col bando dello scorso inverno: si tratta di economie derivanti soprattutto dalla massiva azione di controllo svolta dagli uffici del welfare che ha portato a “bloccare” ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 19 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLa Giunta comunale di, su proposta dell’assessore alle Politiche Sociali Annamaria Palmieri, ha approvato con un atto deliberativo l’individuazione dei criteri per l’erogazione di un ulteriore contributo a seguito di economie deldi solidarietà alimentare erogato lo scorso dicembre in attuazione del Decreto legge 23 novembre 2020, n. 154. Auspicando e aspettando che il Governo stanzi nuove risorse a sostegno della povertà delleche possano consentire di dare risposte più ampie e generalizzate , la Giunta ha deliberato la redistribuzione delle economie ai nuclei familiari più poveri inseriti già tra i 37.000 destinatari col bando dello scorso inverno: si tratta di economie derivanti soprattutto dalla massiva azione di controllo svolta dagli uffici del welfare che ha portato a “bloccare” ...

