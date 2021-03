Bonomi | Da oltre 7 000 aziende porte ai vaccini | disponibili 10mila locali

(Di venerdì 19 marzo 2021) Sono “7.000 le adesioni arrivate in poco più di una settimana” alla mappatura sulle vaccinazioni “anche da tante realtà non associate al sistema Confindustria”. Il dato viene fornito dal presidente dell’organizzazione degli industriali, Carlo, in una lettera inviata agli omologhi delle associazioni confederate. “In media”, scrive il numero uno di viale dell’Astronomia, “una candidatura ogni due minuti, da nord a sud. Hanno aderito le grandicon decine di sedi e migliaia di dipendenti, ma anche le centinaia e centinaia di piccole e medie imprese che formano il fitto reticolo imprenditoriale che anima la nostra economia. Ci è stata segnalata latà di infrastrutture di grande rilevanza logistica, quali gli scali aereoportuali e le stazioni ferroviarie, ma tutti hanno fatto la loro parte ...

ma tutti hanno fatto la loro parte segnalando la disponibilità di oltre 10mila locali pronti ad aprire le porte ai vaccini. Un risultato", sottolinea Bonomi, "che consentirebbe di vaccinare ... Abbiamo un piano vaccinale da portare avanti, bisogna vaccinare quante più persone nel minor tempo possibile'. 'Le aziende che oggi hanno aderito alla nostra campagna sono più di 7mila.