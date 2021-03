Bolzano, dal 7 aprile a scuola solo gli alunni che si sottopongono a screening. ORDINANZA (Di venerdì 19 marzo 2021) Dal 7 aprile a scuola in presenza solo gli alunni che si sottopongono a screening. Lo prevede l'ORDINANZA della provincia autonoma di Bolzano pubblicata dall'Ufficio scolastico. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 19 marzo 2021) Dal 7in presenzagliche si. Lo prevede l'della provincia autonoma dipubblicata dall'Ufficio scolastico. L'articolo .

Advertising

Agenzia_Ansa : Per la prima volta uno studio, svolto dall'Eurac di Bolzano su tutto l'arco alpino, mostra che dal 1971 la copertur… - zazoomblog : Bolzano dal 7 aprile a scuola solo gli alunni che si sottopongono a screening. ORDINANZA - #Bolzano #aprile… - infoitinterno : Covid, a Bolzano stop a seconde case: dal 7 aprile no dad con test - ClarabellaBest : RT @chilhavistorai3: Perché Benno Neumair dal dentista era tanto interessato all’anestetico? “Dopo che andò via il flacone della Lidocaina… - MariluP85 : RT @chilhavistorai3: Perché Benno Neumair dal dentista era tanto interessato all’anestetico? “Dopo che andò via il flacone della Lidocaina… -