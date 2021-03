Bollettino della Regione Campania | tasso di incidenza superiore al 10% | 13 i decessi

(Di venerdì 19 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono 1.997 i nuovi positivi al covid in, dato riferito – precisa l’unità di crisi – ai soli tamponi molecolari, che sono stati 18.420 per undipari al 10,84%. Nel, aggiornato alla mezzanotte scorsa, anche tredici nuove vittime, di cui 11 registrate nelle ultime 48 ore e due avvenute in precedenza. I guariti sono 1.205, i posti letto di terapia intensiva occupati 155 (+2) e quelli di degenza Covid 1.569 (+7) Questo ildi oggi: Positivi del giorno: 1.997 (*) di cui Asintomatici: 1.369 (*) Sintomatici: 628 (*) * Positivi, Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai tamponi molecolari Tamponi molecolari del giorno: 18.420 Tamponi antigenici del giorno: 3.415 Deceduti: 13 (**)? Totale deceduti: 4.843 Guariti: ...

