Bollettino Covid Italia e Lombardia | oggi 19 marzo aumentano i contagi

Advertising

SkyTG24 : Ema su #AstraZeneca: è un vaccino sicuro ed efficace - SkyTG24 : La decisione di #Ema sulla sicurezza del #vaccino #AstraZeneca: - RaiNews : I dati di oggi sul #coronavirus in Italia - cafifal : RT @fanpage: COVID19, oltre 25mila contagi nelle ultime 24 ore, più di 364mila tamponi effettuati: il bollettino di oggi, #19marzo https://… - infoitinterno : Covid Valle d'Aosta, 63 contagi e nessun morto: bollettino 19 marzo -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Covid

Ildi oggi Complessivamente dall'inizio dell'epidemia in Italia si è riscontrata la positività di 3.332.418 persone, + 25.735 (ieri + 24.935). Le persone attualmente positive ...Leggi ancheItalia, oggi 25.735 contagi e 386 morti:19 marzoItalia oggi, contagi regione per regione 19 marzoIl numero di persone ricoverate in terapia intensiva è in forte aumento da 2.756 (09/03/2021) a 3. (Quotidiano Sanità) Il consueto bollettino Covid registra anche un decesso per il Cesenate: un ...Genova, 19 marzo 2021 - In Liguria sono altri 5 i decessi di persone positive al coronavirus, secondo quanto riferito dal nuovo bollettino diffuso dalla Regione. Le vittime da inizio emergenza sono sa ...