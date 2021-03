Bollettino Coronavirus di Venerdì 19 Marzo 2021 (Di venerdì 19 marzo 2021) In data 19 Marzo l’incremento nazionale dei casi è +0,77% (ieri +0,75%) con 3.332.418 contagiati totali, 2.671.638 dimissioni/guarigioni (+16.292) e 104.241 deceduti (+386); 556.539 infezioni in corso (+9.029). Ricoverati con sintomi +164 (26.858); terapie intensive +31 (3.364) con 244 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 364.822 tamponi totali (ieri 353.737) di cui 205.552 molecolari (ieri 207.241) e 159.270 test rapidi (ieri 146.496) con 117.301 casi testati (ieri 120.510); 25.735 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 7,05% (ieri 7,04% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 21,93% (ieri 20,69%, target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 5.518; Emilia Romagna 3.188; Piemonte 2.997; Lazio 2.188; Campania 1.997; Veneto 1.917; Puglia 1.785; Toscana 1.365. In Lombardia curva +0,80% (ieri +0,83%) con 64.999 tamponi totali (ieri ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 19 marzo 2021) In data 19l’incremento nazionale dei casi è +0,77% (ieri +0,75%) con 3.332.418 contagiati totali, 2.671.638 dimissioni/guarigioni (+16.292) e 104.241 deceduti (+386); 556.539 infezioni in corso (+9.029). Ricoverati con sintomi +164 (26.858); terapie intensive +31 (3.364) con 244 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 364.822 tamponi totali (ieri 353.737) di cui 205.552 molecolari (ieri 207.241) e 159.270 test rapidi (ieri 146.496) con 117.301 casi testati (ieri 120.510); 25.735 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 7,05% (ieri 7,04% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 21,93% (ieri 20,69%, target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 5.518; Emilia Romagna 3.188; Piemonte 2.997; Lazio 2.188; Campania 1.997; Veneto 1.917; Puglia 1.785; Toscana 1.365. In Lombardia curva +0,80% (ieri +0,83%) con 64.999 tamponi totali (ieri ...

